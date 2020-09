Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden Ende August im Dorfgemeinschaftshaus in Thaleischweiler Baumaterialien gestohlen. Die Täter entwendeten aus dem Gebäude, das zurzeit renoviert wird, mehrere Gegenstände, die dort eingebaut werden sollten. Unter anderem wurden Wandleuchten, Abluftregler und ein WC für Menschen mit Behinderung gestohlen. Der Baufirma ist nach Auskunft der Polizei dadurch ein Schaden von mindestens 2500 Euro entstanden. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter. Auch ist unklar, wie die Einbrecher ins Gebäude gelangt sind. Sollte es Zeugen geben, sind diese gebeten, sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung zu setzen: Telefon 06333/9270.