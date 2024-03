Mehrere Baumaschinen sind in der Nacht auf Dienstag aus einem in der Waisenhausstraße abgestellten Container einer Baufirma gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, sind unter den hochwertigen Maschinen unter anderem ein Vermessungsgerät, eine Bohrmaschine und eine Handkreissäge, außerdem Winkelschleifer, Schlagschrauber und Akkuschrauber. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.