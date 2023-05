Einen „Baum des Jahres“ in Pirmasens zu pflanzen, das ist seit langem Tradition. Ein besonders großes Publikum fand die Aktion, bei der am Samstag eine Moorbirke ihre neue Heimat im Strecktalpark fand. So erfuhren auch gleich die Besucher der Messe Lebensart, dass auf dem Areal alle 35 bislang zum Baum des Jahres gekürten Spezies zu finden sind und Hinweistafeln über diese Artenvielfalt informieren. „Wir haben damit eine wohl einzigartige Komplettsammlung“, zeigte sich Garten- und Friedhofsamtsleiter André Jankwitz, der gemeinsam mit Oberbürgermeister Markus Zwick und Hornmeister Stephan Weber vom Jagdhornbläsercorps Pirmasens den jungen Baum offiziell vorstellte, stolz auf das Angebot im Strecktal. Der Moorbirke wird hinsichtlich ihrer Klimatoleranz viel Potenzial zugesprochen und sie zählt als Pionierart zu den Überlebenskünstlern. Sie gedeiht auf vielen, auch nährstoffarmen, Böden und ist mit ihrem Herzwurzelsystem sehr standfest.