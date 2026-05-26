Wie trügerisch Zahlen sein können, zeigt die Kostenplanung für den Bau der Kita, eines Bauhofs und eines Gemeindezentrums in Kröppen. Ursprünglich waren für alle drei Gebäude 4,6 Millionen Euro veranschlagt. Inzwischen soll allein die Kita 4,5 Millionen Euro kosten. Der Unmut im Rat ist groß.

„Wir müssen sehen, wie wir die Kuh vom Eis kriegen“, brachte Ortsbürgermeister Steffen Schwarz die Misere anlässlich der Ratssitzung am Donnerstag auf den Punkt. Das beauftragte Ingenieurbüro hatte 2022 die Gesamtkosten auf 4,6 Millionen Euro geschätzt. Inzwischen ist von rund acht Millionen Euro die Rede. Die deutliche Steigerung begründet die Verwaltung auch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie.

Zusätzlich folgte die zweite Hiobsbotschaft: Die in Aussicht gestellte Förderung aus dem Investitionsstock des Landes in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro wurde vollständig gestrichen. Entsprechend harsch fiel die Kritik an den Planungen aus. „Leistung, setzen, sechs“, machte Sabine Ziegler ihrem Ärger Luft. „Wir sind jetzt zum Handeln verdammt“, sagte Schwarz.

Sven Adam, federführendes Mitglied des Beratungsgremiums, bezifferte die planerischen Mehrkosten für die Umplanung der Kita auf rund 26.000 Euro. Zugleich soll die Möglichkeit einer späteren Umsetzung des Gesamtkonzepts mit Gemeindezentrum und Bauhof erhalten bleiben.

Eine Trennung vom Ingenieurbüro wurde diskutiert, jedoch nicht beschlossen. Neben Kritik am Planer zeigte sich Ratsmitglied Marc Thiel selbstkritisch: „Wir hätten es kritischer hinterfragen können“, räumte er ein. Gleichwohl sollen die Planungen für alle drei Gebäude fortgeführt werden.

Im ersten Schritt soll die Kita als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Sämtliche Fördermöglichkeiten sollen in Absprache mit der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung ausgelotet werden. Über das weitere Vorgehen berät das Baugremium, bevor das Projekt erneut auf die Tagesordnung kommt.

Mit einer Gegenstimme hat der Rat den ersten Bauabschnitt – den Bau der Kita einschließlich der damit verbundenen Planungsleistungen – beschlossen und dem Planungsbüro einen zusätzlichen Auftrag erteilt.