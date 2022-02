Der sofortige Stopp der KfW-Förderung für energetisch optimierte Gebäude hat in Pirmasens die Bauhilfe schwer getroffen. „Viele Projekte stehen vor dem Aus“, warnte der für die Bauhilfe zuständige Dezernent Denis Clauer.

Der Grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Ende Januar als eine seiner ersten Amtshandlungen alle KfW-Förderprogramme gestoppt. Die Fördertöpfe seien leer und gerade bei der Neubauförderung sei wenig effektiv vorgegangen worden. Später soll wieder ein Programm für die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden aufgelegt werden, wo deutlich höhere Einsparpotenziale mit wenig Geld zu erzielen seien, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Gerade die Bauhilfe habe jedoch einige Projekte zur energetischen Sanierung ihrer Gebäude geplant, erläuterte Dezernent Clauer am Montag im Stadtrat. „Das hat die Bauhilfe voll getroffen“, so Clauer. Die KfW-Mittel seien ganz konkret in den Planungen vorgesehen gewesen. Einige Projekte müssten nun gestrichen oder verschoben werden. „Das wird uns nachhaltig schädigen“, meinte der CDU-Politiker in Richtung des grün geführten Bundesministerium. Vor allem die Investitionen in energetische Sanierungen stünden jetzt auf dem Prüfstand und gerade hier bestehe bei einigen Bauhilfe-Gebäuden Nachholbedarf. „Das ist richtig schlecht für uns“, so Clauer.

Wobei das Bundeswirtschaftsministerium nur die Förderung von Neubauten nach dem KfW-55-Standard komplett gekippt hat. Für die Sanierung bestehender Gebäude, die für die Bauhilfe wohl am wichtigsten ist, wurde das Förderprogramm zwar auch gestoppt, jedoch eine Fortsetzung in Aussicht gestellt, sobald neue Mittel vom Bundesfinanzministerium zur Verfügung gestellt werden.