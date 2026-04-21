Komiker Tobias Paltz als „Bauer Sepp“ tritt am kommenden Samstag, 25. April, 20 Uhr, in der Hornbacher Pirminiushalle auf.

Gummistiefel, eine viel zu große braune Cordhose mit Trägern, weißes Hemd, Hut und Hornbrille. Das ist der „Bauer Sepp“. Witzig und blödelnd das Publikum zum Lachen zu bringen, ist seine Profession. Der Mensch Tobias Paltz ist noch um einiges facettenreicher. Ein Blick hinter die Kulissen des Bühnenbauern. Sobald er als Landwirt verkleidet auf der Bühne steht, brüllt das Publikum. Der Bauer ist seit Jahren zu einer Kultfigur für Blödelei und Wortwitz, aber auch für eine Art Hysterie beim weiblichen Publikum avanciert. Er braucht nicht einmal Worte, um seine Fans zu begeistern. Ein schräger Gesichtsausdruck, ein Bellen oder Grunzen: Tobias Paltz versteht es, Situationskomik zu nutzen.

„Ich spiele ihn nicht, ich lebe ihn“, beschreibt der 39-Jährige seine Rolle. Seit Jahren ist er ein Zugpferd bei der badisch-pfälzischen Fasnachtssitzung im Fernsehen. Inzwischen hat der gebürtige Hermersberger - ursprünglich hieß er Winkelblech - auch Erfahrung als Comedian gesammelt. Die Portion Trotteligkeit bei der Suche nach einer passenden Ehefrau steht immer im Mittelpunkt.

Keine Ähnlichkeiten

Im wahren Leben trifft man auf einen eher zurückhaltenden, fast schüchternen Menschen. Eine Ehefrau sucht er nicht, denn die hat er gefunden. Seit einigen Jahren wohnt der Kommunalbeamte mit der Familie in Hornbach. Das Familienleben schreibt der Vater zweier Töchter von vier und elf Jahren groß - trotz vieler Auftritte, vor allem in der Fastnachtssession.

Die Familie sei seine Wohlfühl-Oase, jener Ort, an der er Kraft tankt und sich die Ideen holt, was Bauer Sepp erleben wird. Die Figur entstand 2010. Paltz besuchte einen Auftritt des Donnersberger Kabarettisten Ramon Chormann: „Ich war begeistert davon, wie er alleine auf der Bühne so viele Menschen begeistern kann“. Aus Bewunderung wurde der Ansporn, es auch mal selbst zu versuchen.

Zu diesem Zeitpunkt stand Paltz als Laienschauspieler beim Pfalztheater Kaiserslautern auf der Bühne. Zwei Jahre später war schließlich die Geburtsstunde des Bauern Sepp auf einer kleinen Bühne in Höheinöd.

Aushängeschild in der Fasnacht

Tobias Paltz ist Mitglied und eins der Aushängeschilder des Fasnachts-Clubs Felsenland. Er sieht sich im Verein wie auch im Alltag als Teamspieler. „Nein zu sagen fällt mir schwer“, räumt er ein. Wer den Menschen Paltz vor der Figur Bauern Sepp kannte, beschreibt die beiden Menschen als völlig diametral, fast schon schizophren. Soziales Engagement jenseits jeder Öffentlichkeit bedeutet Paltz viel. Wenn er aufs Handy schaut, geht’s oft darum, Leben zu retten. Als Kat-Retter ist er ausgebildet. Erleidet eine Person einen Herzstillstand, erfolgt die Alarmierung, damit schnellstmöglich Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes gewährleistet ist. Erst vor wenigen Tagen war der Spaßmacher zuletzt im Einsatz, um ein Leben zu retten.

Einige Jahre hat er sich als Personalratsvorsitzender der Kreisverwaltung Südwestpfalz für die Bediensteten engagiert, außerdem gehört er dem Stadtrat Hornbach an. Wenn eine helfende Hand gebraucht wird, ist er zur Stelle - und zwar nicht als Bauer Sepp, sondern als Tobias Paltz.