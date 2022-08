Sechs Millionen Euro investiert Christian Burkhard in der Pirmasenser Strobelallee. Dort sollen zwölf behindertengerechte Eigentumswohnungen entstehen.

Weil sich Mehl nur zwei Jahre hält, hat Convar Food aus Pirmasens jetzt ein besonderes Angebot für Hamsterer: Getreide, eimerweise abgepackt, zum Selbstmahlen. Das hält sich zehn Jahre.

Außergewöhnlicher Einsatz: Weil die Pumpe der Bewässerungsanlage im Stadion Husterhöhe kaputt ist, rückt die Feuerwehr an und beregnet den teuren Sportrasen.

In den Fällen, die das Oberlandesgericht (OLG) in Zweibrücken zu verhandeln hat, spiegeln sich die jeweils aktuellen Probleme in der Gesellschaft wider. Bald könnte es hier auch um die hohen Gaspreise wegen des Ukraine-Krieges gehen.

Auch in der Südwestpfalz finden die Gastwirte nach Corona kaum noch Kellner, Köche und Thekenpersonal.

Gerade erst wurde die Anwesenheit eines Wolfs in der Südwestpfalz nachgewiesen. Jetzt gibt es den konkreten Verdacht, dass das Raubtier auch bei Rosenkopf zugange war.

Am Montag nächster Woche macht in Zweibrücken das Hallenbad wieder auf. Das Freibad schließt erst Mitte September – und zwar mit Gebell.

Der Saarländer Wolfgang Wagner ist Mitglied im Angelsportverein Zweibrücken, der in Contwig ansässig ist. Er gibt Kurse im Fliegenfischen – einer Spezialdisziplin, in der er auch schon mal für die Luxemburger Nationalmannschaft an den Start gegangen ist.

Thomas Frank aus Hauenstein ist schon als Schüler gerne zur Schule gegangen. Jetzt leitet er die Realschule plus in Rodalben.