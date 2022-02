Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Dahn wurde am Mittwochmorgen ein Bauarbeiter schwer verletzt. Der Mann war mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Am Mittwochmorgen um 8.40 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Baustelle in Dahn gerufen. Ein Bauarbeiter war bei Dacharbeiten durch die Decke gestürzt und mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Der Rettungsdienst forderte zur Bergung des Mannes die Drehleiter an. Um den Rettungsweg für die Drehleiter vorzubereiten, mussten die Feuerwehrleute zunächst eine Holzdecke, die den Zugang zum Treppenhaus erschwerte, entfernen. Um mit dem Drehleiterkorb ans Gebäude zu kommen, mussten Teile des Baugerüsts abgebaut werden. Über die Krankentragehalterung des Drehleiterkorbs konnte der Verletzte dann geborgen und nach unten gebracht werden. Dort übergaben ihn die Rettungskräfte an den Notarzt. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. 13 Wehrleute, der Rettungswagen aus Bundenthal sowie der Notarzt und die Polizei aus Dahn waren eine Stunde im Einsatz.