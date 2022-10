Das Tiefbauamt nutzt die bevorstehenden Herbstferien, um einen maroden Abwasserkanal zu sanieren. Die Lemberger Straße ist ab Montag, 17. Oktober, zwischen „Weißer Bär“ und Volksgartenstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke über Schiller-, Simter- und Charlottenstraße ist ausgeschildert. Die Sperrung dauert voraussichtlich zwei Wochen. Grund sind dringende Reparaturarbeiten am Abwasserkanal. Die Rohre wurden um die Jahrhundertwende verlegt und weisen Schäden auf. Mittels eines sogenannten Schlauchliner-Verfahrens soll die Standfestigkeit und Dichtheit des Kanals auf einer Strecke von rund 150 Metern wiederhergestellt werden. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurden bereits im Frühjahr drei Meter Kanal erneuert, damals allerdings in offener Bauweise. Rund 120 000 Euro sind für das Projekt vom Abwasserbeseitigungsbetrieb veranschlagt. Die Sperrung wirkt sich auch auf den ÖPNV aus. Die Linien 201 und 207 der Verkehrsbetriebe können die Haltestelle Volksgarten stadtauswärts nicht anfahren. Kunden werden gebeten, vorübergehend die Ersatzhaltestelle in der Simter Straße zu nutzen.