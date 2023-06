Die Bauarbeiten in der Gersbacher Straße laufen ohne jede Verzögerung, betonte Bürgermeister Michael Maas in der jüngsten Stadtratssitzung auf die Frage von Tobias Semmet, der über entsprechende Gerüchte in Winzeln berichtete. Aktuell sei das trockene Wetter ideal für die Bauarbeiten und auf absehbare Zeit kein Dauerregen in Sicht, so Maas. Der 250 Meter lange Bauabschnitt von der Breslauer Straße bis zum Ortsausgang ist seit April in Arbeit und für den Verkehr voll gesperrt. Eine eigens dafür gebaute Umleitungsstrecke über die Stockwaldhütte nimmt den Autoverkehr auf. Für die Radfahrer und Fußgänger wurde eine Umleitung hinter dem Friedhof angelegt. Sie steht bei Radfahrern in der Kritik. Im November sollen die Arbeiten spätestens beendet sein, wobei im vergangenen Jahr der zweite Bauabschnitt wegen des dauerhaft extrem trocknen Wetters deutlich schneller fertig wurde.