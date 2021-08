Ab Dienstag, 10. August, sind die Merkurstraße und die Straße „Am Ehrenhof“ für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Grund dafür sind Kanalbauarbeiten. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 690.000 Euro. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die beiden Straßen im Schachen werden 2022 im Rahmen des städtischen Straßenausbauprogramms saniert. Vorab wird der marode Mischwasserkanal erneuert. Dieser wurde in den Jahren 1924 bis 1929 gebaut. Die Stadtwerke haben bereits die Gas-, Wasser- und Stromleitungen neu verlegt.

Teil des Kanals wird saniert, Teil getauscht

Im Rahmen der nun beginnenden Arbeiten werden rund 230 Meter Kanalisation von innen renoviert. Weitere 130 Meter Kanalrohr werden komplett ausgetauscht. Dies geschieht in offener Bauweise. Dazu hebt die Firma Küntzler aus Waldfischbach-Burgalben einen entsprechenden Graben aus. Außerdem werden weitere Grundstücksanschlüsse saniert – je nach Bedarf in offener oder geschlossener Bauweise. Die Arbeiten sind in mehrere Bauabschnitte unterteilt und erfordern eine Vollsperrung. Je nach Stand der Arbeiten können Anlieger auf ihre Grundstücke fahren.