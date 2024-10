Autofahrer müssen sich ab Montag, 21. Oktober, in der Güterbahnhofstraße auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Diese wird im Bereich der Feuerwache bis zur Einmündung Gasstraße für rund zwei Wochen voll gesperrt. Auf dem Abschnitt wird die Fahrbahndecke erneuert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Für die Arbeiten an der Einmündung wird für den Verkehr in der Gasstraße eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Streckbrücke eingerichtet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitungsstrecke über die Adam-Müller-, Schäfer- und Gärtnerstraße zur Bahnhofstraße. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 31. Oktober abgeschlossen sein.