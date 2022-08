Der Bahnübergang Biebermühle wird in der kommenden Woche von Montag (8. August) bis Donnerstag (11. August) gesperrt. Die Sperrung beginnt am Montag um 7 Uhr und soll bis Donnerstag, 7 Uhr, andauern. Grund dafür sind Arbeiten am Gleis und am Bahnübergang, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Umgeleitet wird der Verkehr über die B270, die B10 und die L474 und umgekehrt. Die Vollsperrung gilt auch für Fußgänger. Das Freibad Biebermühle und der Mitfahrerparkplatz können somit nur aus Richtung Thaleischweiler-Fröschen erreicht werden.