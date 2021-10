Ab Montag müssen sich die Autofahrer im Bereich der beiden Autobahnen A8 und A62 bei Höheischweiler auf neue Behinderungen einrichten. Bis Mitte November werden die Verbindungsäste zur B10 saniert, deshalb werden in Fahrtrichtung Trier die Abfahrten Pirmasens und Höheischweiler gesperrt.

Übers Wochenende hat die Autobahn-GmbH die Baustelle im Bereich des Überfliegers zur L600 nach Winzeln abgeräumt. Der sanierte Teil der A8 wird freigegeben, die Umleitung in Richtung Winzeln aufgehoben. Eine große Erleichterung wird das für die Autofahrer, die von Zweibrücken kommend auf die B10 wechseln, um nach Pirmasens oder weiter in Richtung Landau zu fahren, nicht sein. Denn auf der A62 sind ab sofort in Fahrtrichtung Trier die Ausfahrten Pirmasens und Höheischweiler gesperrt. Die Auffahrt auf die A62 in Richtung Trier ist bei Höheischweiler weiter möglich.

Umleitung: Bis Thaleischweiler und wieder zurück

Wer in Pirmasens auf die B10 will, muss bis zur Anschlussstelle Thaleischweiler-Fröschen weiterfahren, dort abfahren und auf der anderen Seite wieder auf die A62 in Richtung Pirmasens fahren.

Wie die Autobahn-GmbH mitteilt, werden in drei Bauabschnitten umfangreiche Asphaltsanierungsarbeiten im Fahrbahnbereich sowie auf den zugehörigen Zu- und Abfahrtsästen zur B10 ausgeführt. Der erste Abschnitt im Bereich des Abzweigs zur L600 ist abgeschlossen. Die Arbeiten am zweiten Abschnitt beginnen am Dienstag und sollen bis Mitte November abgeschlossen sein.

Im dritten Bauabschnitt sind alle Anschlussstellen wieder befahrbar. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf rund ,8 Millionen Euro und werden vom Bund übernommen.