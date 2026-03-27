Durch die dritte Niederlage in Folge hat die SG Eppenbrunn im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga weiter an Boden verloren. „Damit sind wir eigentlich raus. Wir haben zu große Personalprobleme“, sagte SGE-Spielertrainer Christian Zarbel zum 2:3 (1:0) am Donnerstagabend im Nachhol-Heimspiel gegen den SV Battweiler. Er musste bereits in der ersten Hälfte Jan Grünfelder wegen einer Platzwunde auswechseln. Zur Pause führte Eppenbrunn noch durch das 17. Saisontor von Angreifer Marco Schaaf. „Wir haben es versäumt, das 2:0 zu machen“, bedauerte Zarbel. Aus der Führung wurde ein 1:2-Rückstand durch Treffer von Felix Lenhart und SVB-Spielertrainer Pablo Gessner. Als Schaaf in der 83. Minute zum 2:2 ausglich, sah alles nach einer Punkteteilung aus. Doch Gessner gelang nach einem weiten Einwurf noch das Siegtor für die Gäste (90.).