Seit Dienstagabend brennt in Höhfröschen eine Industriehalle. Weil in dem Gebäude unter anderem Lithium-Ionen-Batterien gelagert werden, forderten Feuerwehr und Polizei die Bevölkerung durch Handyhinweise und Lautsprecherdurchsagen dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzustellen. Derzeit laufen die Löschungsarbeiten am Gebäude, mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk sind im Einsatz. Es wird davon ausgegangen, dass zwei bis drei Tage dauern wird, bis der Brand gelöscht ist. Heute soll das THW damit beginnen, das Gebäude abzutragen.