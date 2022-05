Vom 4. bis zum 8. April durften Kinder und Jugendliche in Pirmasens darüber abstimmen, wer in den kommenden drei Jahren ihre Interessen in der Stadt vertritt. In der konstituierenden Sitzung des Jugendstadtrates hat sich das Gremium nun zum ersten Mal in neuer Zusammenstellung getroffen.

Rund 2800 Kinder und Jugendliche waren dazu aufgerufen, ihre Kreuzchen zu machen. Den Stimmzettel ausfüllen durfte, wer in Pirmasens wohnt und am 8. April – dem letzten Wahltag – bereits elf, aber noch keine 19 Jahre alt war. 24 Kandidaten stellten sich für die 21 Mandate zur Wahl. In der konstituierenden Sitzung sind die neuen und alten Mitglieder des Gremiums zum ersten Mal aufeinandergetroffen, um den Vorstand zu wählen.

Bashar Alheraky bleibt Vorsitzender des Jugendstadtrats. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte der 17-Jährige den damaligen Vorsitzenden Jan Weimann abgelöst, der sein Jura-Studium in Heidelberg begann. Bashar ist bereits seit fünf Jahren im Jugendstadtrat und besucht zurzeit die elfte Klasse im Leibniz-Gymnasium. „Ich bin zufrieden und froh, dass ich wieder im Amt bin“, erklärt der Schüler.

Erst mal besser kennenlernen

Im zweiten Wahlgang konnte sich Alheraky mit 13 Stimmen gegen fünf Konkurrenten durchsetzen. Die lange Zeit im Jugendstadtrat habe ihn in positiver Form geprägt. „Ich habe gelernt, wie man mit Menschen kommuniziert und dass das sehr bereichernd sein kann“, verrät der 17-Jährige. Der Ansporn, in den Jugendstadtrat zu kommen, sei damals von den Eltern gekommen. „Ich war mit zwölf Jahren noch relativ neu in Deutschland und wollte mich mit meinem Engagement bei der Stadt bedanken“, erklärt Alheraky, der aus Syrien stammt.

Konkrete Ideen für die Zukunft des Jugendstadtrats gebe es momentan noch nicht. Das Gremium muss sich zunächst besser kennenlernen. Das soll bei einem Treffen in der Jugendherberge passieren. „Ich habe mich aber auf jeden Fall von Jan inspirieren lassen und gesehen, was möglich sein kann“, sagt Alheraky. Politisch will sich der 17-Jährige nicht positionieren, denn es gehe um die Belangen der Kinder und Jugendlichen an sich.

Unterstütz wird Alheraky in seinem Amt von seiner ersten Stellvertreterin Clara Kaczmarzyk sowie seinem zweiten Stellvertreter Jan Fremgen. Zur Schriftführerin wurde Shirin Martin gewählt, ihre Stellvertreterin ist Janine Koch. Kassenführer ist Silvio Trofin, sein Stellvertreter Paul Lelle.