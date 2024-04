Zwei Jahre Haft für einen 33-Jährigen, der mit einem Baseballschläger dem Opfer an den Kopf geschlagen hat und ein Jahr Bewährungsstrafe für den 43-jährigen Mittäter. So lautete am Dienstag das Urteil des Landgerichts Zweibrücken.

Die Kammer ist überzeugt, dass die beiden sich am 5. September 2020 um 3 Uhr, bewaffnet mit einem Baseballschläger, auf den Weg zur Wohnung ihres 32-jährigen Opfers auf dem Horeb machten. Staatsanwalt Patrick Langendörfer spricht von einer problematischen Aufklärung, da eine Zeugin nicht vor Gericht erschienen sei und das gleich dreimal hintereinander. Die polizeilichen Vorführungsbemühungen scheiterten. Die Frau war einfach nicht aufzufinden.

Und diese Zeugin spielt in diesem Prozess eigentlich eine nicht unerhebliche Rolle. Denn: Die beiden Angeklagten trafen sich am Abend vor der Tat in deren Wohnung und zogen von dort aus zu Fuß zur Wohnung ihres Opfers. Dort traten die beiden mit brachialer Gewalt die Wohnungstür des Opfers ein und überraschten den Mann, der im Bett lag. Sie forderten das Opfer auf, den Schlüssel seiner Ex-Freundin herauszurücken. Nachdem er den beiden Männern den Rucksack mit Schlüssel und Handy herausrückte, zogen die beiden Täter ab.

Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf, eine Gehirnerschütterung und Prellungen am Körper, so die Vorsitzende Richterin Kristina Benz. Die Anklage wegen schweren Raubes konnte nicht aufrecht erhalten werden. Es blieb bei der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung. Die Vorsitzende Richterin verkündete, dass bei den ausgesprochen Strafen drei Monate wegen „staatswidriger Verfolgungsverzögerung“ als verbüßt gelten. Heißt: Die Tat war 2020, der Prozess wurde bereits im April 2023 begonnen, wurde dann wegen Erkrankung eines Richters ausgesetzt und ist nun beendet. Gegen die Urteile ist Revision möglich.