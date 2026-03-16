Im Raum stand der Vorwurf der Ausbeutung von Prostituierten in zwei Fällen. Warum das Verfahren gegen den Besitzer einer Bar in Pirmasens am Montag eingestellt wurde.

Im Oktober 2023 soll der Besitzer einer Bar in Pirmasens zwei Frauen ermöglicht haben, im Obergeschoss seines Lokals der Prostitution nachzugehen. Der Angeklagte soll die Einnahmen zur Hälfte für sich beansprucht haben. Es steht der Verdacht im Raum, dass er sich auf unverhältnismäßige Weise an den betroffenen Frauen bereichert habe. Diese sollen zudem auf die Zimmer des Barbesitzers angewiesen gewesen sein, um ihrer Tätigkeit nachzugehen.

„Nach Aktenlage liegt keine strafbare Handlung vor“, sagte der Verteidiger des Angeklagten. Es herrsche Unklarheit über eine mögliche finanzielle Ausbeutung und über den Umfang der Tätigkeiten, die im Obergeschoss der Bar ausgeübt wurden. Die beiden betroffenen Frauen waren bei der Verhandlung nicht anwesend. Die zuständige Richterin bestätigte die Unklarheiten in diesem Fall und erklärte, dass für eine vollständige Aufklärung umfangreiche Nachermittlungen erforderlich wären. Der Angeklagte äußerte sich nicht zu dem Tatvorwurf.

Angesichts der unsicheren Faktenlage schlug die Richterin vor, das Strafverfahren gegen den Barbesitzer einzustellen. Der Verteidiger des Angeklagten stimmte diesem Vorschlag zu. Auf die Aussage der einzigen vor Ort anwesenden Zeugin wurde verzichtet.