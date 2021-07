Die Tierschutzpartei stellt bei der Bundestagswahl im September erstmals eine Direktkandidatin im Wahlkreis 210, in dem sich die Städte Pirmasens und Zweibrücken, der Landkreis Südwestpfalz und ein Teil des Kreises Kaiserslautern befinden. Die Dahnerin Barbara Schwarz tritt für die Tierschutzpartei an, die im Wahlkreis zehn Mitglieder hat. Die 59-jährige Dahnerin ist in der Region als engagierte Tierschützerin bekannt, die sich seit Jahren in verschiedenen Tierschutzorganisationen einsetzt. Beruflich arbeitet Barbara Schwarz als Sekretärin in einem Pirmasenser Handelsunternehmen und als Übersetzerin für Englisch. Die Tierschutzpartei habe sie selbst vor Jahren zum ersten Mal auf dem Wahlzettel entdeckt und sei anschließend eingetreten, erzählt Schwarz. Die jetzige Kandidatur sei eine Konsequenz ihres Engagements. „Das geht so nicht mehr weiter mit dem staatlich subventionierten Tierelend“, begründet Schwarz ihre Kandidatur, die sie explizit nicht allein auf den Tierschutz beschränkt sehen möchte. Die Tierschutzpartei habe zu allen relevanten Themen eine konkrete Meinung. Die Tierschutzpartei hat bei der Landtagswahl in Pirmasens 2,7 Prozent der Wählerstimmen erhalten, in Zweibrücken waren es 2,2 Prozent und im Landkreis Südwestpfalz 2,4 Prozent.