Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die angekündigte „Lebensbeichte“ eines ehemaligen VR-Bank-Mitarbeiters lässt weiter auf sich warten. Dafür hat das Landgericht ihm und dem Mitangeklagten verdeutlicht, dass eine Bewährungsstrafe wohl unrealistisch ist. Die Summe, die das Duo aus der Kassen der Bank gestohlen hat, ist einfach zu hoch.

Die Bombe platzt am 26. Februar 2018. Einer der beiden Angeklagten verabschiedet sich in den Ruhestand. Allerdings sorgt er an seinem letzten Arbeitstag dafür, dass ihn sein Arbeitgeber