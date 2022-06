Während des vergangenen Wochenendes wurde an einem Feldweg im Bereich des Sangberges bei Gersbach eine Eichenbank gestohlen. Die Bank am Sangweg wurde nach Angaben der Polizei mit den Fundamenten aus der Erde gezogen und abtransportiert. Auf Grund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass dazu ein Traktor verwendet wurde. Den Wert der Bank gibt die Polizei mit 600 Euro an. Sie bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.