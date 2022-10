Die Band Woifeschdkänisch spielt an zwei Pfälzer Abenden im Hasenheim in Bruchweiler Bärenbach – und zwar am Freitag, 4., und am Samstag, 5. November, jeweils ab 19.30 Uhr. „Wir Pfälzer sind ein geselliges Volk und feiern bei Pfälzer Essen und erstklassiger Pfälzer Mundart-Musik unser Kulturgut“, kündigt Kai-Uwe Baumann vom Team Hasenheim in einer Pressemitteilung an. In der Bandbeschreibung auf der Website heißt es: „Wenn die Woifeschdkänisch – zu Deutsch: die Weinfestkönige – durch ihr Land reisen, um auf Weinfesten, Wanderhütten und Winzerhöfen mit ihrem kleinen Volk links des Rheines auf Tuchfühlung zu gehen, haben sie immer eine reiche Auswahl an stolzen Melodien aus aller Herren Länder im Gepäck, die sie in ihren zahlreichen Feldzügen durch die Charts von 70 Jahren erobert und in das heimische Gewand des Vorderpfälzer Dialekts mund(art)gerecht überführt haben.“

Neben pfälzischer Musik soll es an den beiden Abenden auch typisch pfälzisches Essen geben, unter anderem Leberknödel mit Sauerkraut. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Karten gibt es unter www.pfalzshow.de.