Die Band Nazareth kommt am 6. April fast schon zum Heimspiel nach Saarbrücken, denn sie war oft im Saarland. Ein Gespräch mit Gründungsmitglied und Bassist Pete Agnew.

Was können die Fans von Nazareths Konzerten im Jahr 2026 erwarten?

Zuerst einmal hatten wir vor der Tour eine große Veränderung innerhalb der Band. Wir haben mit Gianni Pontillo einen neuen Liedsänger bekommen. Der Junge ist absolut unglaublich, und wir freuen uns darauf, ihn dem deutschen Publikum vorzustellen. Von der Setliste aus gesehen, werden wir einige Songs bringen, die wir schon lange nicht mehr am Start hatten. Ich denke, das Publikum wird eine neue Band Nazareth erleben.

Sie haben in Saarbrücken schon viele Male gespielt. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Wir haben viel Zeit in Saarbrücken verbracht, mehr als in den meisten anderen deutschen Städten. In einem Studio in einem kleinen Dorf ganz in der Nähe von Saarbrücken haben wir auch die beiden Alben „No Jive“ und „Move me“ eingespielt – tagsüber. In der Nacht sind wir dann nach Saarbrücken. Wie der Club dort hieß, in den wir damals gegangen sind, weiß ich gar nicht mehr, wir waren aber sehr oft da. Das war 1992, 1993.

Die Band war in Deutschland schon sehr früh präsent.

Deutschland war das erste Land, in dem wir außerhalb unserer schottischen Nachbarschaft gespielt haben. Und wir sind seitdem regelmäßig in Deutschland. Man muss sich immer erinnern, dass, wenn Leute über europäische Tourneen sprechen, sie in der Regel über Deutschland sprechen. Das ist das Zentrum, das ist der größte europäische Markt für Rockmusik – wahrscheinlich noch bedeutender als die USA. Wenn wir also sagen, wir machen die jährliche Europa-Tour, dann heißt das, dass wir von den insgesamt 25 Shows allein 22 in Deutschland spielen.

Sie sind jetzt 79. Gehen Sie da immer noch mit der gleichen Leidenschaft auf Tournee wie in früheren Jahren?

Wir sind eine Tour-Band, eine Live-Band, und das sind wir immer gewesen. Wir sind keine Band, die Monate im Studio verbringt. Wir nehmen sechs Wochen lang ein Album auf und gehen dann die nächsten drei Jahre damit auf Tour. Das haben wir schon immer so gemacht. So verdienen wir unser Brot. Touring ist unsere Art des Lebens. Da fühlt es sich manchmal schon komisch an, wenn wir zuhause sind.

Gibt es dann überhaupt noch Lieder, von deren Wirkung Sie live überrascht werden?

Du spielst bei einem Konzert irgendeinen Song, der sich plötzlich auf die eine oder andere Art gut anfühlt. Und so bekommst du einen Lieblingssong für diese Tour. Den Rest der Zeit spielst Du jede Nacht denselben Set, und doch ist es immer wieder anders, weil du ein anderes Publikum hast. Momentan haben wir zwei Songs im Programm, die wir schon viele Jahre nicht mehr live gespielt haben: „When the Light comes down“ und „Whisky Drinking Woman“. Ich freue mich jeden Abend darauf, sie zu spielen, denn sie fühlen sich wirklich neu an. Aus alt wird neu. Aber auch ansonsten verändern wir die Songs immer ein bisschen, um sie für uns selbst interessant zu machen - nicht nur für das Publikum.

Sie sind das letzte aktive Gründungsmitglied der Band. Haben Sie deshalb auch eine besondere Verantwortung?

Ich leite die Band und kümmere mich um den ganzen geschäftlichen Kram. Schon die Vorgängerband hatte ich gegründet. Das waren 1961 die Shadettes. Jeder, der in dieser Band gespielt hatte, wurde von mir ausgesucht. Und dann im Jahr 1970 habe ich den Namen der Band in Nazareth geändert. Aber es ist immer meine Band geblieben, in der ich mit meinen Freunden gespielt habe. Manchmal fühlt es sich ein wenig seltsam an, andere Male fühle ich mich sehr glücklich, mit all diesen tollen Besetzungen von Nazareth gespielt zu haben. Und es geht jetzt mit einem neuen Sänger weiter, der absolut wundervoll ist.

In der Band spielt inzwischen auch Ihr Sohn Lee. Er ist der Schlagzeuger. Ist das ein Vorteil?

Schon als Lee zehn Jahre alt war, habe ich mit ihm gemeinsam Musik gemacht – er an den Drums, ich am Bass. Und wenn wir heute miteinander auf der Bühne sind, ist es auch wieder dieses Bass- und Drums-Thema, keine Vater-Sohn-Geschichte. Aber wegen dieses Vater-Sohn-Verhältnisses ist die Kritik unter uns viel direkter, und das ist gut so.

Warum haben Sie sich bei der Suche nach einem neuen Sänger für Gianni Pontillo entschieden?

Wir haben eine deutsche Agentur, die auf Metal-Bands spezialisiert ist. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, dass wir einen Sänger suchen und sie sagten mir, ich sollte mir Gianni mal anhören. Ich habe mir ihn dann eine Nacht lang auf einem Video angeschaut, auf dem er mit seiner Band Victory zu hören war. Und ich dachte: Gott, dieser Junge kann großartig singen. Wir haben dann mit ihm eine Audition gemacht. Und als wir ihn live gesehen haben, konnten wir einfach nicht glauben, wie gut er ist. Er wollte „Love Hurts“ in der originalen Version singen, also sowie sie auf dem Album ist. Und wir dachten uns nur, okay, mal sehen. Und als er das dann gesungen hat, haben wir in der Mitte angehalten, um zu applaudieren.

Das ist um so erstaunlicher, da sein verstorbener Vorvorgänger Dan McCafferty sehr große Fußabdrücke hinterlassen hat?

Es ist für jeden schwierig. Dan war Dan. Er war unglaublich und wird nie vergessen für die wunderschönen Songs, die er uns gegeben hat. Aber es ist kein Wettbewerb für Sänger. Es geht darum, wie man eine Band hoch hält. Der letzte Mann hatte eine andere Art, Nazareth-Songs zu singen. Gianni ist viel näher an den Originalen. Viele sagen, er klingt wie Dan, aber das ist nicht wirklich so. Ich glaube, man könnte sagen, er hat den gleichen Ansatz wie Dan. Und er hat Dans raue rockige Stimme. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute ihn so lieben.

Die Band existiert seit fünf Jahrzehnten. Gab es da Momente, in denen Sie damit aufhören wollten?

Wenn eine Band weiterspielen möchte, dann sollte sie das bis sie tot ist. Mitte der 80er Jahre habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich die Band vermissen würde. Ich hatte genug vom Tourleben und der Musikszene. Es war eine schwierige Zeit für Rockmusik. Dies neue Romantik-Ära kam mit all dem Elektronik-Zeug. Viele Rock-Bands verschwanden damals von der Bildfläche. Wir aber haben weitergearbeitet, obwohl es schwierig war. Dan hat mich damals überzeugt, weiter zu machen. Dann kamen die 90er Jahre und die Gitarre wurde wieder populär mit Bands wie Oasis und Blur. Es fühlte sich wieder gut an.

Die Band

Nazareth zählt zur ersten Generation der Hard & Heavy Bands und prägte nach ihrer Gründung 1968 gemeinsam mit Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath maßgeblich die Stilrichtung des harten Rock. Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern, sind sie (neben den Simple Minds) die erfolgreichste Rockband Schottlands aller Zeiten. Das Jahr 2026 startet mit einem Personalwechsel am Mikrofon. Der neue Nazareth-Sänger heißt Gianni Pontillo. Der Schweizer machte sich vor allem als Frontmann der deutschen Band „Victory“ einen Namen. Auf der aktuellen Tournee singt er viele Nazareth-Klassiker wie „This Flight Tonight“, „Expect No Mercy“, „Hair Of The Dog“, „Dream On“ oder „Love Hurts“ sowie einige neue Songs vom aktuellen 25. Studioalbum „Surviving The Law“. Die Band aus der Nähe von Edinburgh wurde von Dan McCafferty (Gesang), Manny Carlton (Gitarre), Pete Agnew (Bass) und Darrel Sweet (Drums) gegründet. Der harte Kern der Band blieb über 20 Jahre zusammen. Spätere Legenden wie Guns N' Roses und Metallica zählen Nazareth zu ihren wichtigsten Einflüssen. Von der Ur-Besetzung ist nur noch Bassist Pete Agnew an Bord, die Drums spielt inzwischen sein Sohn Lee Agnew. Sänger Dan McCafferty ist 2013 gestorben.

Das Konzert

Nazareth: „Still Rockin' Hard Tour 2026“. Montag, 6. April, 20 Uhr: Saarbrücken, Garage.