Checkmate ist der neueste Name in der ohnehin schon gut aufgestellten Pirmasenser Rockmusikszene. Das Quartett gibt am Samstag, 13. November, im Sportheim der SG 05 Pirmasens sein Live-Debüt.

Schon am 31. Oktober vorigen Jahres sollte die Gruppe im Sportheim der SG Pirmasens auftreten. Die Plakate waren gedruckt, die transportable Bühne war bestellt und die Proben liefen auf Hochtouren, doch die Corona-Pandemie machte dem Quartett einen fetten Strich durch die Rechnung. Nun ist es soweit: Am Samstag, 13. November, spielt Checkmate eigene Songs aus der Schnittmenge Classic Rock und Hard’n Heavy.

Beim letzten Besuch der RHEINPFALZ im Proberaum agierte die Band bei der Live-Vorstellung der Eigenkomposition „Highway Star“ versiert, heavy und druckvoll, aber dennoch melodisch im Hinblick auf den eingängigen Refrain. Weitere Eigenkompositionen tragen die Titel „Take It The Easy Way“, „Iron Kiss“, „Heartbreaker“ oder „Legion Of Doom“ und schlagen in eine ähnliche Kerbe. Das Potenzial, in die Phalanx der einheimischen Aushängeschilder im Segment Rockmusik vorzudringen, ist zweifellos vorhanden. Als Vorgruppe spielt Glatze Klein.

Zum Konzert

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für acht Euro im Sportheim der SG Pirmasens, Telefon 06331 78258 und bei VORO-Druck, Telefon 06331 74103. Eine Abendkasse gibt es auch. Es gilt die 2G-plus-Regel. Mehr Infos zum Konzert gibt’s auf Facebook.