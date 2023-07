Am Montag beginnen vor dem Banana-Building Arbeiten, um die Einmündung der Rodalber Straße in die Pestalozzistraße zu verengen. Das soll die Sicherheit für Fußgänger verbessern. Eltern, deren Kinder in die dortige Kita gehen, hatten den Eingang zum Kindergarten und das Überqueren der Fahrbahn als „lebensgefährlich“ beschrieben. Autofahrer seien oft deutlich schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs und gefährdeten die Fußgänger. Polizei und Stadtverwaltung hatten empfohlen, die Einmündung enger zu machen, um Raser zum Bremsen zu zwingen. Nun werden mobile Randsteine auf der Fahrbahn befestigt, teilt die Stadt mit. Die umschlossene Fläche soll später mit pflegeleichten Pflanzen begrünt werden, die Trockenheit gut vertragen.