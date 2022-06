Mit Uwaga! beginnt der Freiluftteil des Sommerintermezzos in Pirmasens. Das Open-Air-Konzert mit dem Quartett auf dem Joseph-Krekeler-Platz am nächsten Samstag, 25. Juni, 18 Uhr, verspricht, spannend zu werden.

Beim Pirmasenser Sommerintermezzo treten sowohl lokale Künstler als auch Gäste vor der historischen Fassade der Alten Post auf. Den Anfang hat die Theatergruppe Flamettis Erben gemacht – in der Festhalle. Am Samstag geht es unter freiem Himmel weiter: mit dem Quartett Uwaga! und seinem Programm „Dance“.

In Pirmasens hat sich das Ensemble schon einen Namen gemacht, denn 2015 war es beim Euroclassic-Festival zu hören. Der zwischen Klassik, Jazz, Balkan- und Popmusik liegende Sound kam gut an. So sind die Crossover-Enthusiasten Christoph König (Viola), Maurice Maurer (Violine), Miroslav Nisic (Akkordeon) und Matthias Hacker (Kontrabass) im Laufe der vergangenen 15 Jahre – die Band wurde 2007 gegründet – zwangsläufig zu Experten verschiedener Grooves geworden. Dabei hat jeder seine Herkunft: Einer ist ein klassischer Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Musik, der zweite Musiker ist Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, der dritte ein Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut und der vierte ein Bassist, der sich in Symphonieorchestern ebenso zu Hause fühlt, wie in Jazz-Combos oder Funkbands.

Schnelle Stilwechsel

Blitzschnell wechseln sie zwischen den Stilen, sind mal subtil-geschmeidig, mal federnd oder auch mal stampfend. Bei ihren Streifzügen durch die Jahrhunderte und die Stile stoßen die vier Instrumentalisten stets auf das gleiche Problem: Um ein Musikstück zum Klingen zu bringen, muss sein innerer Bauplan geknackt werden.

So lag es nahe, ein Programm mit verschiedensten Formen von Tanzmusik zu kreieren. In der Show „Dance“ zerlegen die vier Musiker populäre Ballettsuiten und katapultieren sie in andere Sphären, bringen barocke Menuette und Tango Nuevo zum Grooven oder spielen akustische Versionen von Discohelden ihrer Jugend wie Daft Punk und The Prodigy

Info

Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Festhalle verlegt. Karten sind beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz erhältlich, Telefon 06331 842352, E-Mail kartenverkauf@pirmasens.de. Außerdem gibt es die Tickets online unter www.ticket-regional.de.