Eine fremde Kultur kennenlernen und gleichzeitig das eigene Italienisch aufbessern – der virtuelle Schüleraustausch des Hugo-Ball-Gymnasiums macht es möglich. Per Videochat begegnen sich die deutschen und italienischen Schüler, um gemeinsam zu lernen und interkulturelle Freundschaften zu schließen.

Seit 23 Jahren führt das Pirmasenser Gymnasium gemeinsam mit seiner italienischen Partnerschule Liceo G. & Q. Sella jährlich einen Schüleraustausch durch. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel dieser im vergangenen Jahr aus. „Wir wollen die Schüler deshalb neu motivieren, ihr Italienisch zu verbessern und sich mit Land und Leuten auseinanderzusetzen“, sagt Eva Holzderber-Fath, die den Schüleraustausch gemeinsam mit Kollegin Vera Sforzi betreut.

Der digitale Austausch bietet den Vorteil, dass Schüler der beiden Schulen bereits ab der neunten Klasse teilnehmen können. Unter normalen Umständen dürfen Schüler erst ab der elften Klasse mit ins italienische Biella fahren.

Zu Beginn war Eva Holzderber-Fath skeptisch, ob das Konzept des virtuellen Schüleraustauschs aufgehen wird. „Mittlerweile freue ich mich allerdings richtig darauf“, erklärt die Italienischlehrerin. Das läge an der steigenden Motivation der Schüler, die schon während der Vorbereitung auf den Austausch Engagement zeigen.

Gemeinsam werden die Schüler der beiden Nationen an unterschiedlichen Projekten arbeiten, die dem jeweiligen Sprachniveau der jeweiligen Klassenstufe angepasst sind. Die neunten Klassen sprechen beispielsweise über das Thema „Essen und Trinken“, während die zehnten Klassen sich mit den Unterschieden in den Wahlsystemen der beiden Länder beschäftigen. In Jahrgangsstufe elf und zwölf wird es dann etwas anspruchsvoller, denn das Thema „Umweltschutz“ steht auf dem Plan. „Das sind keine leichten Bereiche. Deshalb bin ich stolz darauf, dass sich meine Schüler damit befassen“, so Eva Holzderber-Fath. sazi