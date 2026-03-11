Eine Pirmasenserin schlug bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Schulen als Erste an.

Weil sie beim Regionalentscheid nach guten Leistungen nur knapp hinter dem Sieger Platz zwei erreicht hatten, wurden die Schwimmerinnen des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums nachträglich zum U18-Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Monte Mare in Kaiserslautern eingeladen. Dort erreichte das Team am Dienstag den vierten Platz mit nur drei Sekunden Rückstand auf den Dritten.

Ball-Schülerin Leonie Gieser war dabei über 50 Meter Schmetterling die beste Starterin aller Schulen. Die bei den Wassersportfreunden Zweibrücken trainierende Pirmasenserin, im vergangenen Jahr für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert, siegte souverän in 32,3 Sekunden. Ihre Schwester Amelie war mit 35,2 Sekunden über 50 Meter Rücken Zweite von elf Schwimmerinnen. In der Staffel schwammen die Pirmasenserinnen 23,5 Sekunden schneller als beim Regionalentscheid. „Der Teamgedanke zählte. So waren alle zehn Schwimmerinnen im Einsatz und gaben ihr Bestes“, sagte Sportlehrerin Birgit Hohlweg. Jede Schülerin durfte maximal dreimal eingesetzt werden. Bemerkenswert die Altersspanne des Ball-Teams, das Schülerinnen von der fünften bis zur zehnten Klasse vereinte.