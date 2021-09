Mit einem Stein haben Einbrecher am Sonntag zwischen 17 und 21.35 Uhr die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Friedhofstraße eingeworfen. Zuvor hatten sie vergeblich versucht, diese aufzuhebeln. Mehrere Schränke und Schubladen wurden im Haus durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde laut Polizei lediglich ein Samsung-Tablet entwendet, andere Wertgegenstände blieben unberührt. Die Schadenshöhe wird auf 1200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.