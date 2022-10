Beim Auftritt des „Absinto Orkestra“ wackelte am Samstagabend buchstäblich die Scheune des Vinninger Hauses am Lindenbrunnen. Die Mainzer Musiker lieferten ausgelassenen Balkan-Jazz vom Feinsten, gemischt mit ewigen Hits von Zarah Leander − und einem Pfälzer Lied.

Das Absinto Orkestra beginnt zu spielen und die Stimmung steigt mit den ersten Noten in himmlische Höhen. Das Sextett erzählt seine Geschichten über Freiheit, Sehnsucht und Liebe – und reißt alle mit. Dafür sorgt der schnelle Rhythmus, den die Musiker gleich zum Start vorlegen, aber auch ihre Texte, ihre Publikumsnähe und der Teamgeist, der unter ihnen auf der Bühne herrscht. Den spürt man buchstäblich, denn der Geiger klopft den Takt mit dem Fuß so fest, dass der Scheunenboden bebt.

Wichtig ist der Kontakt zum Publikum, das schnell zu Freunden wird, auch wenn die Band mit manchem musikalischen Experiment als Mutprobe droht. Mit dem Stück „Fata Morgana“ etwa oder dem „emotionalen Tiefpunkt“ des Auftritts, wie der Gitarrist anmerkt, weil es um seine verflossene Liebe Luna geht.

Nur nicht weinen, nur nicht treiben lassen

Auch Mitsingen ist angesagt bei der Formation aus Mainz. Aus dem anfänglichen Lalala wird schnell echter Einsatz bei einem Klassiker, den alle kennen: Zarah Leanders „Nur nicht aus Liebe weinen“. Also, emotional nicht zu weit treiben lassen, warnt der Frontmann der Band. Einsatz sei gefragt.

Absinto Orkestra besteht aus Stefan Ölke (Akustikgitarre, Gesang, Mandoline), Jo Schappert (Gitarre, Gesang), Jolly Reinig (Violine), Pavel Klimashevsky (Kontrabass) und François Heun am Sopransaxofon und der Klarinette. Besonders der virtuose Gitarrist ist dem heimischen Publikum bekannt, kommt doch der Musiker ursprünglich aus Pirmasens.

Pfälzer Männer in der Nacht

Deswegen hat das Orkestra auch einen Pfälzer Song im Repertoire, den es vom Trio Bagatelli übernommen hat, um „eine Minderheit in der Gesellschaft zu unterstützen“, unkt Frontmann Ölke. Dann legt er los mit „Männer in der Nacht“.

Vom Balkan über den Mittelmeerraum bis fast in den Ural geht die musikalische Reise des Sextetts, das sich die Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat. Auch im musikalischen Sinn. Denn wenn die vier Viertel eines Takts freundlich zusammenrücken, sei auch Platz für ein fünftes oder sechstes Viertel, sagen sie. Was sie damit meinen, beweisen sie spielerisch und mitreißend. Sogar mit dem Sinti-Jazz-Gitarristen Lulo Reinhardt stünden sie immer wieder auf der Bühne, erzählt Gitarrist Ölke.

Hymne an die grüne Fee

Schließlich darf auch ihr einziger Hit „Komme, was da wolle“ nicht fehlen. Ebenso wenig ihre Hymne an den Absinth, der dem das Orkestra seinen Namen gab, den sie auch die Hymne an die grüne Fee nennen, ihre Muse. Dem Publikum gefällt besonders gut der vermeintliche Techno-Song, für das es eigentlich Flatterlicht, Nebel und Blitze bräuchte. Aber vom Balkan-Beat und Gipsy-Swing bewegen sich die Musiker nicht weg.

Die Band spielt übrigens ohne Setlist. Stefan Ölke entscheidet nach Stimmungslage, welcher Song als nächster dran ist. Aber das klappt hervorragend unter den Musikern, allesamt virtuos und dennoch so unterschiedlich. Charakterköpfe eben.

Eigentlich hätte es noch eine Tanzfläche gebraucht, denn die Musik riss alle buchstäblich vom Stuhl. In der voll besetzten Scheune des Hauses am Lindenbrunnen war dazu einfach kein Platz zu finden.

Gastfreundschaft ist Trumpf

„Wir müssen uns erst selbst motivieren zu spielen“, sagt Ölke nach den ersten Stücken. Denn kurz vor dem Auftritt haben sie mit den Gastgebern Brigitte und Jürgen Kupper noch Pizza gegessen. Das gehört bei den Konzerten im Haus am Lindenbrunnen dazu: die Gastfreundschaft für Künstler und Publikum.

Die Gruppe war bereits öfter im Haus am Lindenbrunnen. Bisher jedoch nur bei der verstorbenen Vorbesitzerin Maria Schwarz, die mit den Konzerten in ihrem Haus begonnen hatte. Eine Idee, die ihr Neffe Jürgen Kupper mit seiner Frau Brigitte nun fortsetzt. Ein sehr gelungener Abend!

Info

Am 3. Dezember, 19 Uhr, findet im Vinninger Haus am Lindenbrunnen ein Weihnachtskonzert mit Barbara Lehnhardt und Michael Bixler statt. Reservierung unter Telefon 0174 3010854.