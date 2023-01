Der Tourismus entwickelt sich gut in Pirmasens. Die Übernachtungskapazitäten sind deutlich gestiegen. Dafür sorgen auch Pirmasenser, die Ferienwohnungen anbieten. So wie die Winzlerin Sandra Görlich.

Die Frage, was Sandra Görlich mit ihrer freien Wohnung im Erdgeschoss ihres Wohnhauses in der Bottenbacher Straße macht, stellte sich für die Winzlerin nicht lange. Die schöne Region rund um Winzeln und die vielen Wanderwege sowie die nahe gelegene Hexenklamm legten die Umnutzung als Ferienwohnung nahe, erzählt Görlich und lobt mehrfach die Hilfe durch die Tourismusmitarbeiterinnen der Stadtverwaltung. „Das hat alles super geklappt“, freut sich die frisch gebackene Ferienwohnungsbesitzerin. Die schlimmste amtliche Hürde sei die Baugenehmigung gewesen, die aber mit Hilfe der Tourismusexperten der Verwaltung kein Problem gewesen sei.

Am 15. Dezember ist Görlich mit ihrer Ferienwohnung online an den Start gegangen. Seitdem hätten sich schon einige Interessenten aus ganz Deutschland gemeldet. Görlichs Ferienwohnung ist eine der größten in der Stadt. Mit 120 Quadratmetern Wohnfläche, zwei Schlafzimmern, großem Wohnzimmer und einer neuen Einbauküche dürfte sie alle Kriterien für eine Fünf-Sterne-Klassifizierung erfüllen. Und die strebt Görlich unbedingt an.

Viele Extras für Vierbeiner

Bereits am Eingang verkündet das Haus die Hundefreundlichkeit der Besitzer. Die sieht Görlich als Pluspunkt, der von der Vermieterin mit vielen Extras für den vierbeinigen Begleiter ihrer künftigen Gäste ausgebaut wurde. Ein eigenes Bett, Näpfe, Decke und sogar ein Leckerli als Willkommensgruß finden sich im Flur zwischen Schlaf- und Wohnzimmer. Ein weiteres Hundebett ist in der Acht-Zimmer-Wohnung vorhanden, falls zwei der Vierbeiner mitreisen. Görlich hat selbst einen Hund und weiß, wie schwierig es ist, mit dem Hund im Urlaub eine schöne Unterkunft zu finden.

Bei der Einrichtung der Räume hat sich Görlich von ihren eigenen Wünschen an eine Ferienwohnung leiten lassen. „Ich hatte mir überlegt, über was ich mich freuen würden, wenn ich in eine Ferienwohnung komme. Das sind beispielsweise die drei Fernseher in Wohnzimmer und jedem Schlafraum sowie die üppig ausgestattete Küche.

23. Ferienwohnung in der Stadt

Für die Vermietung ist ihr nicht bange. Die Ferienwohnung liege in Winzeln gleichzeitig in Autobahnnähe aber dennoch ruhig am Ortsrand. Zudem ist ihr Haus in dem Bereich der Bottenbacher Straße, der schon dieses Jahr zur Tempo-30-Zone werden soll. „Die Gäste sind ruckzuck in Frankreich oder im Zweibrücker Outlet“, zählt sie weitere Vorteile auf. Dazu kommen die Wandermöglichkeiten direkt vor der Haustür. Görlich kennt selbst alle Wanderwege in der Nähe. „Ich wandere gerne“, betont die Winzlerin, die noch auf die Klassifizierung ihrer Wohnung wartet und nicht nur die fünf Sterne vom DTV anstrebt, sondern auch die so genannte Pfotenklassifizierung für hundefreundliche Unterkünfte.

Görlichs Ferienwohnung ist die 23. in der Stadt. Falls es mit den fünf Sternen bei der Klassifizierung durch den Deutschen Tourismusverband (DTV) klappt, wäre es die zweite dieser Kategorie in Pirmasens. Die andere findet sich auf dem Kirchberg im Berliner Ring. In Winzeln selbst gibt es aktuell mit Görlichs Wohnung fünf Feriendomizile bei Privatleuten. Drei davon haben vier, eine drei Sterne. Ferienwohnungen finden sich mit Ausnahme von Gersbach und Erlenbrunn in der ganzen Stadt. Die meisten in Winzeln, gefolgt vom Winzler Viertel und Sommerwald.

Zu viel Lärm gibt Punktabzüge

Die Klassifizierung nach den Statuten des DTV hat klare Vorgaben. Drei Sterne gibt es nur mit Backofen in der Küche und einem Fernseher sowie Wlan. Für vier Sterne braucht es eine Spülmaschine, zwei Handtücher pro Person im Bad und Bettwäsche. Den fünften Stern gibt es mit Waschmaschine und einer insgesamt sehr hochwertigen, „luxuriösen“ Ausstattung, wie der DTV informiert. Bei der Vergabe gibt es Pluspunkte für Details wie einen Aufzug, E-Ladesäule, Wäschetrockner, Boxspringbett, ein Extra-WC, Saunakabine, Whirlpool oder Fitnessraum. Im Gegenzug werden Punkte abgezogen, wenn im Bad kein Fenster ist, Etagenbetten, eine steile Treppe oder nur zwei Herdplatten in der Küche zu finden sind. Bemerkt der Prüfer bei der Kontrolle zudem noch Lärm oder gar Gestank werden weitere Punkte abgezogen.

Für die Pfotenklassifizierung gibt es neben dem Hundebett noch Pluspunkte für Infos über Aktivitäten mit dem Hund, eine Partnerschaft mit einem Tierarzt, Hundedusche, spezielle Apotheke oder auch das Angebot eines Hundesitters.