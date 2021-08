Bis Freitagmorgen streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Grund dafür ist ein Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. Wer von Pirmasens aus verreisen will, kann ebenfalls betroffen sein. Die Lage sei aber „einigermaßen entspannt“, wie einer der Streikenden am Mittwoch berichtete.

„Teilweise fallen Züge aus, teilweise sind sie unterwegs“, sagt Zugbegleiter Marc Wieland im Gespräch mit der RHEINPFALZ am Pirmasenser Hauptbahnhof. Als Gewerkschaftsmitglied der GDL streikt er gemeinsam mit seinen Kollegen für höhere Löhne. Seit Streikbeginn am Mittwochmorgen sei die Situation in Pirmasens „einigermaßen entspannt“, wie er erzählt. „Mitarbeiter, die nicht bei der GDL sind, und Beamte fahren regulär. Der Notfallfahrplan läuft“, informiert der Zugbegleiter. Ansammlungen von Fahrgästen oder Nachfragen habe es bisher keine gegeben.

Zugbegleiter berichtet von Übergriffen

Wieland verrät, dass er während seiner Arbeitszeit meist ein Pseudonym benutzt, also nicht seinen echten Namen nennt. „Die Gewaltbereitschaft bei den Reisenden wird immer höher. Mir wurden beispielsweise meine Autoreifen beschädigt“, berichtet er. Besonders anstrengend sei es, wenn Alkohol im Spiel ist: „Bei den Nachtfahrten am Wochenende von Kaiserslautern nach Pirmasens erlebt man schon so einiges. Aber auch wenn größere Fußballspiele stattfinden.“ Durch die Corona-Pandemie habe sich das etwas gebessert, weil weniger Reisende unterwegs waren. Mit Maskenverweigerern oder Corona-Leugnern habe er selbst bisher keine Probleme gehabt.

Der Streik der GDL begann am frühen Mittwochmorgen und soll bis Freitag, 2 Uhr, andauern. Infos zu Fahrplanänderungen und Ausfällen im Internet: www.bahn.de.