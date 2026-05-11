Bahnreisende müssen sich in den Sommerferien auf Zugausfälle und Ersatzverkehr einrichten. Betroffen ist die Strecke zwischen Pirmasens und Kaiserslautern. Einer Mitteilung der Bahn zufolge sind dafür unter anderem Bauarbeiten am Bahnhof Waldfischbach verantwortlich. Die sollen den Angaben zufolge am 23. Mai beginnen und bis 20. September dauern. Wegen der Bauarbeiten können die Züge den Bahnsteig im Bahnhof Waldfischbach in dieser Zeit nicht anfahren.

Das hat konkrete Auswirkungen: Vom 23. Mai bis zum 26. Juni sowie vom 4. bis 9. August entfällt der Zughalt in Waldfischbach komplett. In den Sommerferien, also vom 27. Juni bis zum 3. August, entfallen alle Regionalbahnen der Linie RB 64 auf dem kompletten Laufweg. Die Regionalbahn RB 12803 mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 5.14 Uhr in Kaiserslautern entfällt bereits ab dem 26. Juni.

Die Regionalbahn RB 12801 mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 0.53 Uhr in Kaiserslautern entfällt in der kompletten Zeit vom 23. Mai bis 20. September.

Die Deutsche Bahn kündigt an, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Außerdem werden Kunden gebeten, bei der Reiseplanung die längeren Fahrzeiten der Ersatzbusse einzuplanen.