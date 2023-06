Mit der Wiederbelebung der Bahnlinie Zweibrücken – Homburg dauert es jetzt weitere gut anderthalb Jahre länger. Nun soll es Ende 2028 werden, bis dort der erste S-Bahn-Zug rollt. Und die Baukosten verdoppeln sich fast.

Das Spielfest am Eisweiher hat sich zur Großveranstaltung entwickelt. Im vergangenen Jahr feierten 12.000 Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr findet es am 8. Juli statt, diesmal beteiligen sich 46 Vereine und Verbände teil.

In Pirmasens und Zweibrücken war die Luft so schlecht wie sonst nirgends in Deutschland. Das hat zumindest die Wetterapp auf Apple-Geräten angezeigt. Für die schlechten Werte gibt es einen simplen Grund.

In Pirmasens gibt es jetzt eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Corona-Impfschäden. Einige kämpfen immer noch um die Anerkennung ihres Impfschadens.

Noch bis Mitte Juli regelt eine Baustellenampel in Höhe des Zweibrücker Gefängnisses den Verkehr zum Flughafen. Aber ist sie überhaupt nötig? Neu ist jetzt eine Umleitung zur Berufsschule.

Bei Architektur denken die meisten Leute an das Entwerfen und Planen großer Wolkenkratzer, Stadtzentren und Einfamilienhäuser. Dass aber auch ein Hühnerstall ein architektonisches Werk sein kann, zeigt ein Paar aus Maßweiler.

Lange ist keinem aufgefallen, dass ein Parkverbotsschild in der Rieschweiler Ortsdurchfahrt in mehrerlei Hinsicht falsch war. Nun wurde ausgebessert – und das nach etlichen Jahren.

Spendenaktion für Rune: Eltern eines Jungen aus Waldfischbach-Burgalben sammeln für ein behindertengerechtes Auto.

Im Mountainbikepark Pfälzerwald, der auch durch den Landkreis Südwestpfalz führt, hat sich einiges getan. Unter anderem wurden die Beschilderung erneuert und Reparatursäulen aufgestellt.