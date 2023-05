Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Bahnhof-Apotheke verschwindet aus Pirmasens. Nach einem guten Start in der Bahnhofstraße wurde Apotheker Christian Engel durch Poller vor seinem Geschäft vertrieben und siedelte in die Schlossstraße um. Dort fanden sich aber nicht genug Kunden für einen wirtschaftlichen Betrieb. Ende November ist Schluss für Engel in Pirmasens.

Als Discount-Apotheke war der in Blieskastel ansässige Apotheker Christian Engel 2008 in der Bahnhofstraße gestartet. Das Geschäft sei sehr gut gelaufen, berichtet Engel. In