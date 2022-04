94 von 96 Grabsteinen auf dem Alten Friedhof in Pirmasens sind saniert und das Wegesystem neu angelegt. Das Areal birgt aber noch viel mehr Rätsel. Ein Experte berichtet von Funden aus einer Zeit, als Pirmasens noch ein Dorf war.

Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert die Bahn in den Umbau des Steinalber Bahnhofs. Er wird zum Kreuzungsbahnhof. Das eröffnet der Bahn neue Möglichkeiten und verkürzt die Fahrzeiten zwischen Pirmasens, Kaiserslautern und Landau.

Hässliche Graffiti einfach übermalen und hoffen, dass das Geschmiere irgendwann aufhört? Oder sollte man aus der Sache das Beste machen - künstlerisch und kreativ?

Am Samstag heißt es in Thaleischweiler-Fröschen zum letzten Mal: Dann geh doch zu Netto. Der Discounter im Gewerbegebiet Ost schließt am 2. April endgültig die Türen.

Gerhard Müller ist neues RHEINPFALZ-Redaktionsmitglied in Zweibrücken.

Die Breitensteinstraße in Mittelbach wird generalsaniert.

In Reifenberg stand der Heimatverein kurz vor dem Aus. Jetzt geht’s doch weiter.

Für viele Pirmasenser ist das Parkkino mit Erinnerungen an die Jugend verknüpft. Seit Jahren stand der Gebäudekomplex leer. Nun wurde er endgültig dem Boden gleich gemacht.