Ein Ast, der in die Zugstrecke ragte, sorgte am Freitagmorgen für einen unfreiwilligen Zwischenstopp einer Regionalbahn zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler-Fröschen. Der Zug kam im sogenannten Einschaltabschnitt zum Stehen, in dem die Schranken des Bahnübergangs an der Zufahrt der Spedition Weidler zur L477 auslöste. Weil die Schranken geschlossen waren, aber kein Zug kam, meldete ein Lastwagenfahrer der Spedition, der am Übergang warten musste, den Vorfall der Polizei. Die gab das an die zuständige Bundespolizei weiter. Mittlerweile ist der Ast entfernt, der Zug- und Lastwagenverkehr läuft normal. Nach Auskunft der Polizei Waldfischbach-Burgalben war der allgemeine Verkehr nicht betroffen.