Heute wird das Unternehmen in vierter Generation von Heike Bahlinger und ihrem Sohn Marc geführt. Nach einer Ausbildung zum Elektroinstallateur hält der vierfache Vater als technischer Betriebsleiter gemeinsam mit seiner Mutter Heike als Geschäftsführerin die Fäden in der Hand, auch Ehefrau Christina ist eng in die betrieblichen Prozesse eingebunden. Das Geschäft in der Gärtnerstraße bietet auf rund 450 Quadratmetern moderne Ausstellungsräume und eine eigene Werkstatt.

Josef und Anna Bahlinger gründeten das Unternehmen in der Weimarer Republik. Ursprünglich in der Alleestraße ansässig, bot Bahlinger zunächst Eisenwaren an, bevor das Sortiment um Haushaltsgeräte erweitert wurde, Das Familienunternehmen Bahlinger feiert sein 100-jähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 1924, hat sich der Fachhandel von einem Eisenwarengeschäft zu einem modernen Anbieter von Haus- und Elektrogeräten sowie Küchenlösungen entwickelt. . Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand das Unternehmen seinen heutigen Standort in der Gärtnerstraße. Nach mehreren Umbauten, zuletzt 2021, bietet Bahlinger nun modernste Räumlichkeiten.

Kamin- und Pelletöfen ergänzen Angebot

Zum Sortiment von Bahlinger gehört eine Auswahl an Hausgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränke genauso wie Elektrogeräte, etwa Kaffee- und Küchenmaschinen oder Staubsauger. In den letzten Jahren wurde das Sortiment außerdem um Kamin- und Pelletöfen ergänzt. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über 40 Kilometer um Pirmasens und schließt Teile des Saarlands und das französische Grenzgebiet ein. Zu den Kunden gehören sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Institutionen.