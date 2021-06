Am Montagmorgen fiel in Teilen von Lemberg, Vinningen und des Pirmasenser Stadtteils Erlenbrunn der Strom aus. Das haben die Pfalzwerke mitgeteilt. Laut Sprecher Maurice Brass war die Störung ab 10.37 Uhr bedingt durch Erd- und Baggerarbeiten, bei denen es zu einem Problem im 20-Kilovolt-Netz kam. Die Einwohner in den Orten waren zwischen zwölf Minuten und knapp vier Stunden ohne Strom. Das Netzteam Südpfalz der Pfalzwerke und die Mitarbeiter der Netzleitstelle stellten demnach die Stromversorgung wieder her.