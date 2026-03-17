Ein Darlehen, ein Bagger und eine geplante Sicherungsübereignung scheitern. Das Amtsgericht Pirmasens stellt das Verfahren ein – die Schulden des Angeklagten bleiben.

Auf der Anklagebank saß ein 58-Jähriger, der nach eigenen Angaben einen Forstbetrieb geführt und einem Bekannten 35.000 bis 40.000 Euro Geld für dessen Firma geliehen hatte – Geld, dass dieser ihm allerdings nicht zurückzahlen konnte. Am Ende habe sein Bekannter nur noch einen Bagger übriggehabt, der ursprünglich 80.000 Euro kostete und noch mit einem Kredit von 36.000 Euro belastet war. Diesen Bagger habe er dem Bekannten abkaufen, also den noch offenen Betrag an die Bank bezahlen wollen. Er wusste, dass die Maschine der Bank gehört, sagte der 58-Jährige vor Gericht.

Ein weiterer Bekannter habe ihm den Betrag – rund 40.000 Euro – finanziert und auf sein Konto überwiesen. Sein Bekannter habe sich geweigert, den Darlehensbetrag direkt an die Bank zu überweisen, solange er keinen schriftlichen Kaufvertrag mit dem bisherigen Sicherungsgeber habe. Das habe aber mehr als ein Jahr gedauert. Zwischenzeitlich habe er Löhne und anderes bezahlen müssen und dafür das von seinem Bekannten erhaltene Darlehen verwendet. Sogar seinen Anteil an einem Haus habe er verkauft, um seine Firma zu retten – vergeblich. Etwa 10.000 Euro habe er an seinen Bekannten zurückgezahlt. Aber im August 2025 sei das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet worden. Zwei Geschäftspartner seien ihm insgesamt 300.000 Euro schuldig geblieben, nannte der Angeklagte als Grund für seine Insolvenz.

Angeklagter zahlt den Kaufpreis nicht

Der 59-jährige Darlehensgeber – er bezeichnete sich selbst als „Banker“ – für den Kauf des Baggers hatte sich den Bagger vom Angeklagten zur Sicherheit übereignen lassen und sich nach eigenen Angaben um die Abwicklung gekümmert. Als der Angeklagte die vereinbarten Raten nur sporadisch zahlte, habe er den Darlehensvertrag gekündigt und die ihm sicherungsübereignete Maschine abholen und verwerten wollen, berichtete der Zeuge.

Da sei sein Bekannter fast handgreiflich geworden. Dann sei über dessen Vermögen die Insolvenz eröffnet worden. Vom Insolvenzverwalter habe er schließlich erfahren, dass der ursprüngliche Sicherungsgeber das Objekt zurückgeholt hatte, weil der Angeklagte den Kaufpreis nicht bezahlt hatte. Da der Angeklagte nicht Eigentümer der Baumaschine wurde, lief das vereinbarte Sicherungseigentum des Zeugen ins Leere. Der Geldgeber klagte vor Gericht, dass er den 58-Jährigen Anfang 2024 gefragt habe, ob er den Bagger beim ursprünglichen Sicherungsgeber bezahlt habe – und sein Bekannter habe ihm das bestätigt.

Verfahren ohne Auflagen eingestellt

Der Angeklagte versicherte dem Zeugen: „Ich hatte nie vor, dich um das Geld zu prellen.“ Und weiter sagte er: „Er hat jederzeit gewusst, wie es um die Firma steht.“ Darauf erwiderte der Darlehensgeber, der andere habe ihn getäuscht, indem er den Bagger nicht bezahlt habe. Aber Richterin Jessica Straßer belehrte die beiden: Es komme auf die zeitliche Einordnung an. Also darauf, ob der Angeklagte von Anfang an vorhatte, das Darlehen für anderes zu verwenden und die Sicherungsübereignung ins Leere laufen zu lassen. Dafür reichten die Indizien aber nicht aus. Die Richterin stellte das Strafverfahren daher ohne Auflagen ein. Das befreie den Angeklagten aber zivilrechtlich nicht von den Schulden, belehrte die Richterin.