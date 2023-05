Am Mittwoch, 17. Mai, startet das Dahner Felsland Badeparadies mit Saunawelt in die Freibad-Saison. Dann wird draußen noch das 25-Meter-Becken offen sein, der Kinderwasserspielbereich, die Liegewiese und mehr. Das Bad öffnet Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Die Sauna öffnet Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.