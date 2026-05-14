Sanitär-, Heizung- und Klima-Großhändler Pfeiffer & May eröffnet auf dem Helmitin-Gelände in der Zweibrücker Straße am 1. Januar eine Bäderausstellung mit Abholmarkt.

Pfeiffer & May ist einer der großen Händler für Badausstattungen, Heizung, Klima und Fliesen im Südwesten Deutschlands mit 160 Standorten. Ein neuer Standort kommt nun in Pirmasens dazu und soll die Lücke zwischen den vorhandenen Bäderausstellungen in Landau, Kaiserslautern und Saarbrücken schließen, wie Verkaufsleiter Sascha Kustermann von Pfeiffer & May mitteilt.

Das Unternehmen ist mit dem Besitzer des Helmitin-Geländes, Salvatore Federico, einig geworden für die Anmietung der langgezogenen Halle direkt an der Zweibrücker Straße, die seit einigen Wochen saniert wird. Die gesamte Halle mit mehr als 800 Quadratmeter Fläche wird von Pfeiffer & May gemietet, wenn Federico mit den Sanierungsarbeiten fertig ist.

Handwerker-Abholmarkt im früheren Peter-Kaiser-Areal

In dem Gebäudeteil befand sich früher eine Produktionsanlage für Spezialklebstoffe, die tagelang unter Temperatur gerührt werden mussten. Jetzt steht sie leer, das Dach war teilweise schadhaft und überhaupt war die Halle kein Aushängeschild für den Gewerbepark, den Federico auf dem Gelände entwickelt hat. Das soll sich nun ändern. Für Pfeiffer & May plant Federico sogar eine eigene Zufahrt aus der Zweibrücker Straße, die ebenerdig an die Halle heranführt.

„Momentan wird unser neuer Standort hergerichtet“, erzählt Kustermann, der als Verkaufsleiter für Kaiserslautern, Pirmasens und Neustadt bei Pfeiffer & May arbeitet. Das Unternehmen sei vor langer Zeit schon einmal in Pirmasens präsent gewesen, habe den Standort aber wieder geschlossen und nach Kaiserslautern verlegt. Das soll sich nun ändern – und Kustermann hat es eilig. Deshalb werde schon am 1. Juni ein Ausweichstandort in Pirmasens eröffnen. Auf dem Gelände von Peter Kaiser habe Pfeiffer & May eine frühere Produktionshalle gemietet, die als Abholmarkt für Handwerker dienen soll. „Wir wollen den Vertrieb jetzt schon starten“, betont Kustermann. Wenn die Halle in der Zweibrücker Straße fertig sei, erfolge der Umzug.

Pfeiffer & May investiert sechsstellige Summe in neuen Standort

Während der Abholmarkt nur für Handwerker gedacht ist, werde die Bäderausstellung auf dem früheren Helmitin-Gelände für Jedermann zugänglich sein. Dort könne sich der Endkunde sein neues Bad zusammenstellen, so Kustermann, der über die Halle in der Zweibrücker Straße sehr froh ist: „Das ist ein idealer Standort mit viel Betrieb und guter Anbindung.“

Pfeiffer & May werde eine sechsstellige Summe in den neuen Standort investieren, kündigte er an. Vier neue Arbeitsplätze werde es geben. Einer davon ist der Gebietsleiter, der mit dem Obersimter Mark Schunk schon besetzt ist. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet, hat den Hauptsitz in Karlsruhe und beschäftigt insgesamt 2500 Mitarbeiter an 160 Standorten: 46 davon sind Bäderausstellungen und 116 reine Abholstandorte.