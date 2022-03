Jedes Jahr ein Oratorium – das haben sich die Bezirkskantorei Pirmasens und ihr Leiter, Bezirkskantor Maurice Antoine Croissant, vorgenommen. Nun ist Johann Sebastian Bach Johannespassion dran: am Sonntag, 3. April, 18 Uhr, in der Pirmasenser Johanneskirche.

Die Johannes-Passion ist neben der Matthäus-Passion die einzige vollständig erhaltene authentische Passion von Johann Sebastian Bach. Sie ergänzt den Evangelienbericht nach Johannes von der Gefangennahme und Kreuzigung Jesu durch Choräle und frei hinzugedichtete Texte und gestaltet ihn musikalisch in einer Besetzung für Chor, Gesangssolisten und Orchester. Das etwa zwei Stunden dauernde Werk hatte seinen ursprünglichen Platz im Gottesdienst.

Die Bezirkskantorei singt den Chorpart. Solisten sind Katharina Kunz (Sopran), Sandra Stahlheber (Alt) Johannes Kaleschke (Tenor, Evangelist), Johannes Mayer (Tenor, Arien), Florian Kontschak (Bass, Jesus), Philip Niederberger (Bass, Arien).

Das Kammerorchester wird auf historischen Nachbauten musizieren, deren Kammerton a wie im 18. Jahrhundert auf 415 Hz also einen halben Ton tiefer als in der heutigen Zeit steht. Bei der Aufführung erklingen zwei Violen d’amore (Liebesgeigen) zu hören sein, der Bratsche ähnliche Streichinstrumente in Altlage. rhp/adi

Info

Karten gibt es beim protestantische Gemeindeamt Pirmasens, Dankelsbachstraße 64, Telefon 06331 24190, und bei Hausrat Wölfling in der Pirmasenser Fußgängerzone Hauptstraße 37, Telefon 06331 24970.