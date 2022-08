Am 9. September wird bei Bachmann Schlafkultur eine Kunstausstellung von Friedhelm Meinaß eröffnet. Er hat bereits mit einigen Berühmtheiten zusammengearbeitet.

Werner Bachmann, Inhaber von Bachmann Schlafkultur, bezeichnet den 74-jährigen Friedhelm Meinaß, der in Darmstadt geboren wurde und jetzt mit seiner Familie in Rodgau (Landkreis Offenbach) lebt, als „beeindruckende Persönlichkeit“. Mit 15 Jahren bestand er die Aufnahmeprüfung für die Amsterdam School of the Arts. Mit gerade einmal 22 Jahren wurde er als Professor an die Hochschule für Design in Darmstadt berufen. 2019 erhielt er den Kulturpreis der Stadt Rodgau.

Neben der bildenden Kunst ist das Musizieren eine weitere Passion von ihm – vornehmlich auf der Gitarre. So stand er auch schon mit dem US-amerikanischen Sänger Chuck Berry auf der Bühne. Aktuell gibt Meinaß mit der Band Hard 2 Remember Konzerte. Durch seine freundliche und kompetente Art ergaben sich schnell Kontakte zu vielen internationalen Künstlern; so wurde er zu einem gefragten Gestalter von Schallplattencovers. Er arbeitete unter anderem für Nina Hagen, Johnny Cash, Mahalia Jackson, Marianne & Michael sowie Wolf Biermann. Zudem fanden und finden zahlreiche Ausstellungen seiner Kunstwerke im In- und Ausland statt. Einige Frankfurter Hochhäuser wurden mit seiner Kunst ausgestattet. Außerdem ist Meinaß im Designbereich tätig.

Wanderende Installation

Friedhelm Meinaß möchte, dass seine Gemälde für den Betrachter „angenehm“, „wohltuend“ und „entspannend“ sind. Denn er findet, dass es schon genug Beunruhigendes außerhalb der eigenen Wohnung gibt. Auf seiner Homepage wird Meinaß wie folgt zitiert: „Ich habe meine Kunst immer als Selbstverständlichkeit betrachtet, als ein Können, das einfach da ist. Das hat mich mein Leben lang begleitet.“ Er sei „eher klein und weniger kräftig“ gewesen. Doch sein Talent zum Malen und Vorlesen habe ihm Anerkennung und Respekt eingebracht.

Nicht nur wohltuend soll sie sein, gewisse Aussagen soll seine Kunst natürlich auch transportieren. So entstand eine Kunstinstallation mit dem Titel „Peace“, etwa fünf mal neun Meter, die eine große und farbenfrohe Mahnung für den Frieden sein soll. Zu sehen war diese Installation unter anderem in Frankfurt auf dem Goetheplatz, in Berlin am Brandenburger Tor, in Paris vor dem Centre Pompidou und in Brüssel vor dem Europaparlament. Eine geplante Präsentation in New York wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, auch eine bereits genehmigte Präsentation auf dem Roten Platz in Moskau konnte nicht stattfinden. Als Reaktion darauf hat Meinaß sein Kunstwerk „Peace“ in das neue Kunstwerk „Hope“ transformiert und ist damit unterwegs.

Friedhelm Meinaß ist davon überzeugt, trotz seines Alters gerade erst richtig anzufangen. Das zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass er als Gastprofessor unter anderem an der altehrwürdigen Universität Sorbonne in Paris per Live-Stream unterrichtet.

Der Künstler ist anwesend

Die Laudatio zur Vernissage der Ausstellung in Pirmasens hält Max Breitenbach, der Bürgermeister von Rodgau. Sowohl zur Vernissage am Freitag, 9. September, als auch am darauffolgenden Samstag von 10 bis 12 Uhr ist der Künstler persönlich anwesend. 25 Werke von Meinaß, die in den Jahren 2021 und 2022 erschaffen wurden, werden dann bis Ende des Jahres in der Galerie zu sehen sein. Es ist nicht die erste Ausstellung bei Bachmann Schlafkultur.

Info

Friedhelm Meinaß: „Neues Malen“, Bachmann Schlafkultur Galerie, Pirmasens, Ringstraße 39, Telefon 06331 91030 , 0172 6564798, mail@bachmann-schlafkultur.de,Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, jeweils 9.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, außer am Mittwoch, da ist nachmittags geschlossen.