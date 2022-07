Am Montag beginnen die Vorarbeiten zur Sanierung der B10 im Stadtbereich. Die Arbeiten sind mit Sperrungen verbunden und dauern bis Ende des Jahres, teilte der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mit. Die Fahrbahn der B10 wird in Fahrtrichtung Landau zwischen der Anschlussstelle Fehrbach und dem Waldfriedhof erneuert. Ab Ende Juli wird sie gesperrt, die jetzige Fahrspur in Fahrtrichtung Zweibrücken wird dann im Gegenverkehr genutzt. Ab Montag wird die zunächst die Überholspur in Richtung Landau gesperrt, um die Mittelstreifenüberfahrungen herzustellen. Bis Oktober dauern die Arbeiten an, so lange sind die Anschlussstellen Fehrbach, B270/Centrum, Husterhöhe/Fachhochschule, Haseneck und Waldfriedhof in Fahrtrichtung Landau gesperrt.