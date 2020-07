[Aktualisiert, 17.55 Uhr] Wie die Polizei am frühen Mittwochabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, war die Bundesstraße 10 hinter dem Fehrbachtunnel in Pirmasens in Fahrtrichtung Landau voll gesperrt. Laut Polizei war ein Lastwagen mit einem Kran zunächst an einer Fußgängerbrücke und anschließend an einem Verkehrsschild hängengeblieben. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Gegen 17.45 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben. Die Abfahrt Pirmasens-Zentrum in Fahrtrichtung Landau muss laut Polizei noch bis etwa 18.15 Uhr geschlossen bleiben.