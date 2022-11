Am Sonntag um 11 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Audi A 3 auf der B10 von Hauenstein in Richtung Hinterweidenthal unterwegs. Etwa einen Kilometer nach der Felsnase geriet der Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetter- und Sichtverhältnissen rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt wurde. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Unfallwagens war die B10 für eine Stunde einseitig gesperrt.