Am Samstag ereignete sich auf der B 10 bei Höheischweiler ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Laut Polizei passierte Folgendes gegen 14:45 Uhr: Ein 19-jähriger Mann aus Landau war auf der B10 zwischen Höheischweiler und dem Fehrbachtunnel unterwegs. Er wollte mit seinem Fahrzeug trotz durchgezogener Linie auf die Überholspur wechseln, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Dabei übersah er ein links neben ihm fahrendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug auf der Überholspur in die Leitplanke gedrückt wurde. Nach dem Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zog der 19-jährige Südpfälzer wieder nach rechts und streifte dabei das vor ihm fahrende Fahrzeug, das er zuvor überholen wollte. Zwei Insassen des in die Leitplanke gedrückten Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das in die Leitplanke gedrückte Fahrzeug und das Auto des 19-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Schaden von über 20.000 Euro.