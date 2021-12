Nach einem Unfall am Montagabend war die B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein für fünfeinhalb Stunden voll gesperrt. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt, ein Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei Dahn war ein 52-jähriger Mann aus der Saarpfalz mit seinem Ford Focus in Richtung Landau unterwegs. In Höhe des Katharinenhofs, am Beginn der zweispurigen Strecke, kam der Mann nach einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der Ford Focus wurde in die Böschung geschleudert, der Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr Hauenstein geborgen. Mit schwersten Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Auch der 50-jährige Lastwagenfahrer aus der Saarpfalz wurde bei dem Unfall verletzt, er kam ebenfalls ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden, den Gesamtschaden schätzt sie auf 40.000 Euro. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle gerufen, die B10 war für die Zeit der Unfallaufnahme für fünfeinhalb Stunden vollgesperrt. Die Straßenmeistereien Dahn und Annweiler leiteten den Verkehr weiträumig um.